Роналду мог пострадать после матча с Грузией – раскрыты детали

Звездный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду едва не пострадал от болельщика после завершения поединка с Грузией в третьем туре группового этапа чемпионата Европы – 2024.

После финального свистка 39-летний форвард покидал поле, но в этот момент один из фанатов прыгнул с трибуны стадиона в сторону игрока. Стюарды и охрана мгновенно среагировали и оградили звезду от болельщика.

Напомним, что сборная Португалии сенсационно проиграла Грузии со счетом 0:2. 39-летний Криштиану на групповой стадии Евро-2024 сыграл три поединка, в которых не отметился забитыми мячами.

Тренер Португалии недоволен решением по Роналду в матче с Грузией