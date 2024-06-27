Журналист: «Доннарумма доказал свой класс на Евро-2024»

Журналист из Италии Дарио Риччи в разговоре с российскими СМИ высказался о выступлении вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы на чемпионате Европы в Германии.

«Доннарумма доказал свой класс в сборной. Он является козырем Италии. Джанлуиджи провел три очень хороших матча в группе. Это наш капитан. Он старается выполнять эту роль наилучшим образом», - сказал Риччи в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресса».

Напомним, что сборная Италии пробилась в плей-офф чемпионата Европы. На стадии 1/8 финала престижного турнира подопечные Лучано Спаллетти встретятся с национальной командой Швейцарии.