Павлиашвили высказался о матче Грузии против Испании

Певец Сосо Павлиашвили в разговоре с представителями СМИ высказался о предстоящей встрече между сборными Грузии и Испании в рамках 1/8 финала чемпионата Европы – 2024.

«Посмотрим, что будет в игре с Испанией. Это большой экзамен. Но матч против Португалии показал, что наши футболисты умеют играть хладнокровно. Сборной надо сохранить единство. Сила именно в нем», - передает слова артиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная Грузии одержала сенсационную победу над командой Португалии со счетом 2:0. Благодаря этому успеху подопечные Вилли Саньоля впервые в истории вышли в плей-офф чемпионата Европы.