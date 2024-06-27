В Италии оценили соперника по 1/8 финала Евро-2024

Журналист из Италии Дарио Риччи поделился ожиданиями от встречи между «скуадрой адзуррой» и национальной сборной Швейцарии в 1/8 финала чемпионата Европы – 2024.

«У нас есть все, чтобы провести отличный чемпионат Европы. Но даже Швейцария, с которой нам теперь предстоит встретиться в 1/8 финала, безусловно, очень тяжелый соперник», - приводит слова журналиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Италии и Швейцарии состоится 29 июня на стадионе в Берлине.

Итальянская команда является действующим чемпионом Европы. В финале Евро-2020 «скуадра адзурра» в серии пенальти одержала победу над англичанами.