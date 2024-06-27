Аршавин назвал все сборные, который выйдут в 1/4 финала Евро

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от поединков 1/8 финала чемпионата Европы – 2024.
«Интересный матч будет Швейцария - Италия. Швейцария способна победить. Я поставил бы на неё в этой паре. Мне кажется, выйдут Испания, Германия, Португалия, Франция, Голландия, Австрия, Англия и Швейцария», - высказался Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что чемпионат Европы – 2024 проходит на футбольных полях Германии в период с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем является сборная Италии. В финальном матче Евро-2020 «скуадра адзурра» одолела сборную Англии.
Бан пользователя