Аршавин назвал все сборные, который выйдут в 1/4 финала Евро

«Интересный матч будет Швейцария - Италия. Швейцария способна победить. Я поставил бы на неё в этой паре. Мне кажется, выйдут Испания, Германия, Португалия, Франция, Голландия, Австрия, Англия и Швейцария», - высказался Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».