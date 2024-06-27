Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 3 7
Швейцария 3 5
Венгрия 3 3
Шотландия 3 1
Группа B
Испания 3 9
Италия 3 4
Хорватия 3 2
Албания 3 1
Группа C
Англия 3 5
Дания 3 3
Словения 3 3
Сербия 3 2
Группа D
Австрия 3 6
Франция 3 5
Нидерланды 3 4
Польша 3 1
Группа E
Румыния 3 4
Бельгия 3 4
Словакия 3 4
Украина 3 4
Группа F
Португалия 3 6
Турция 3 6
Грузия 3 4
Чехия 3 1
Чемпионат Европы по футболу 2024

Аршавин назвал все сборные, который выйдут в 1/4 финала Евро

27 Июня 2024 • 09:50 Комментировать (3)

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от поединков 1/8 финала чемпионата Европы – 2024.

«Интересный матч будет Швейцария - Италия. Швейцария способна победить. Я поставил бы на неё в этой паре. Мне кажется, выйдут Испания, Германия, Португалия, Франция, Голландия, Австрия, Англия и Швейцария», - высказался Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что чемпионат Европы – 2024 проходит на футбольных полях Германии в период с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем является сборная Италии. В финальном матче Евро-2020 «скуадра адзурра» одолела сборную Англии.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 1
🤣 2
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Сборная Германии Сборная Англии Сборная Португалии Сборная Испании ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии (3) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Артур Измаилов
27 Июня 2024 в 10:26
кому то интересует мнение какого то ноунейма ? что такое оршавин ?
One Live
27 Июня 2024 в 10:10
Странно, что бомжей среди них нет)
Ceroki
27 Июня 2024 в 09:58
Предсказатели )) ничего путного и постоянно не в попад
Впервые в истории команда досрочно вышла в плей-офф Евро, не забив ни одного гола сама Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 «Спартак» принял решение по Промесу В Нидерландах отреагировали на информацию о возвращении Промеса в «Спартак» Тренер Грузии высказался о Криштиану Роналду Суперкомпьютер назвал сборную, которая должна выиграть Евро-2024 Суперкомпьютер оценил шансы Роналду стать чемпионом Евро-2024 Хвича обратится к Роналду с просьбой Роналду высказался перед матчем с Грузией Мбаппе жёстко оскорбил Левандовски
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Месси: Я не такой, как Роналду «Позор»: Губерниев предупредил «Спартак» Пять игроков, из-за которых Португалия разорвала Турцию и выиграла группу
Спортивные новости
Канарейкин высказался о включении Дацюка в Зал славы Терещенко прокомментировал включение Дацюка в Зал хоккейной славы Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании, Хэмилтон - третий Калинская на тай-брейке уступила Пегуле в финале турнира в Берлине Овечкин попал в список игроков НХЛ с самыми неэффективными контрактами Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Июня
10:29 · Чемпионат Европы 2024
Полузащитник сборной Швейцарии: «Мы заслуженно попали в 1/8 финала, теперь настало самое интересное»
10:22 · Чемпионат Европы 2024
Экс-игрок сборной Украины: «Команду переоценили перед стартом Евро»
10:20 · Чемпионат Европы 2024
Мостовой – о сборной Грузии: «Они сделали то, что многим вообще не под силу»
10:15 · Чемпионат Европы 2024
Роналду мог пострадать после матча с Грузией – раскрыты детали
10:08 · Чемпионат Европы 2024
Журналист: «Доннарумма доказал свой класс на Евро-2024»
10:02 · Чемпионат Европы 2024
Павлиашвили высказался о матче Грузии против Испании
09:56 · Чемпионат Европы 2024
В Италии оценили соперника по 1/8 финала Евро-2024
09:50 · Чемпионат Европы 2024
Аршавин назвал все сборные, который выйдут в 1/4 финала Евро 3
09:19 · Чемпионат Европы 2024
В РФС оценили возможность приглашения Карасёва на сборы судей УЕФА
09:14 · Чемпионат Европы 2024
Стала известна самая результативная команда Евро-2024
09:01 · Чемпионат Европы 2024
Адиев раскрыл, что ему сказал Кадыров перед назначением в «Ахмат»
08:54 · Чемпионат Европы 2024
Булыкин оценил игру сборной Австрии на чемпионате Европы
08:48 · Чемпионат Европы 2024
Павлиашвили прокомментировал историческое достижение Грузии на Евро
08:35 · Чемпионат Европы 2024
Довбик назвал причину вылета Украины с Евро-2024
08:29 · Чемпионат Европы 2024
Шалимов прокомментировал сенсацию в матче Грузия - Португалия
Все новости