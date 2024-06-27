Тренер Португалии недоволен решением по Роналду в матче с Грузией

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес считает, что за нарушение на Криштиану Роналду в матче с Грузией нужно было назначить пенальти.

«В этом матче нам не повезло. Еще система ВАР не была последовательной. В моменте с Криштиану, например. Можно же посмотреть повтор и назначить 11-метровый. Этот фол больше тянет на пенальти, чем тот, за который наказали нас», - передает слова специалиста Record.

Напомним, что поединок сборных Португалии и Грузии завершился со счетом 0:2. Забитыми мячами отметились Кварацхелия и Микаутадзе. В плей-офф чемпионата Европы португальцы сыграют против Словении, а грузины – с Испанией.