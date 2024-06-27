В РФС оценили возможность приглашения Карасёва на сборы судей УЕФА

Руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев поделился мнением о возможном приглашении российского арбитра Сергея Карасёва на сборы судей УЕФА.

«Будем уже смотреть ближе к делу. Не исключаю, что его вызовут. Вызовут - съездит, услышит мнение по трактовкам, пообщается с коллегами. Это позитивно и интересно», - передает слова Каманцева «РБ Спорт».

Напомним, что с февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Также было принято решение, что арбитры из России не будут получать назначения на международные поединки.