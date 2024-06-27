Стала известна самая результативная команда Евро-2024

На чемпионате Европы – 2024 завершился групповой этап. По его итогам стала известна самая результативная команда турнира на этой стадии. Это сборная Германии, которая забила восемь голов в трех матчах квартета А. Разница мячей «бундестим» - 8:2. Второй показатель у Австрии – шесть мячей.

В плей-офф домашнего чемпионата Европы сборная Германии встретится с национальной командой Дании.

Напомним, что престижный турнир проходит в период с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. «Скуадра адзурра» в финальном матче Евро-2020 в серии пенальти обыграла Англию.