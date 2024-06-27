Адиев раскрыл, что ему сказал Кадыров перед назначением в «Ахмат»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев высказался о телефонной беседе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым перед своим назначением в клуб.

«Рамзан Кадыров звонил мне перед моим назначением в «Ахмат»: «Магомед, ты наш - чеченец, поэтому ты должен вернуться домой и работать в нашем клубе», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что 46-летний специалист возглавил грозненскую команду в апреле. Под его руководством «Ахмат» сыграл девять поединков, в которых одержал пять побед и потерпел четыре поражения. По итогам сезона грозненский коллектив занял десятое место в турнирной таблице РПЛ.