Булыкин оценил игру сборной Австрии на чемпионате Европы

Экс-форвард московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о выступлении сборной Австрии на чемпионате Европы – 2024, который сейчас проходит в Германии.

«Австрия - молодцы, вышли из сложной группы. Теперь будет интересно, как они пройдут плей-офф. Команда заслуженно вышла из группы», - передает слова Булыкина «РБ Спорт».

Напомним, что сборная Австрии финишировала на первом месте в своей группе, опередив национальную команду Франции. В рамках 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 австрийцам будет противостоять сборная Турции. Встреча состоится во вторник, 2 июля.