Павлиашвили прокомментировал историческое достижение Грузии на Евро

Известный музыкальный исполнитель Сосо Павлиашвили высказался о сенсационной победе сборной Грузии над командой Португалии в матче третьего тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024.

«Это история! То, что они вышли на чемпионат Европы, уже было историческим достижением. Сейчас сборная преподнесла настоящий подарок для всей Грузии. Они зубами выгрызли эту победу!» - передает слова артиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная Грузии одержала сенсационную победу над Португалией со счетом 2:0. Благодаря этому успеху команда пробилась в плей-офф Евро, где встретится с испанцами.