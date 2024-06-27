Довбик назвал причину вылета Украины с Евро-2024

Нападающий сборной Украины Артём Довбик высказался о неудачном выступлении команды на чемпионате Европы – 2024. «Жёлто-синие» финишировали в группе на последнем месте.

«Очень обидно. Все решила наша первая неудачная игра с Румынией. Последние два матча показали, что это была случайность. К сожалению, такое в футболе случается. Досадно вылетать», - передает слова форварда UA.Tribuna.

Напомним, что в первом туре сборная Украины крупно проиграла команде Румынии со счетом 0:3. Затем подопечные Сергея Реброва победили Словакию (2:1) и расписали мировую с Бельгией. Из-за худшей разницы голов украинская сборная заняла последнее место в квартете.