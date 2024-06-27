Шалимов прокомментировал сенсацию в матче Грузия - Португалия

Российский специалист Игорь Шалимов поделился мнением о поединке между сборными Грузии и Португалии в рамках заключительного тура группового этапа чемпионата Европы – 2024. Команда Вилли Саньоля одержала неожиданную победу со счетом 2:0 и вышла в плей-офф.

«Нужно отметить сборную Грузии, всех ребят - очень самоотверженно играли, на мой взгляд, дисциплинированно, без грубых ошибок. Грузия, на мой взгляд, заслуженно вышла из группы», - передает слова эксперта телеканал «Матч ТВ».

Грузия впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы. В рамках 1/8 финала турнира команда Саньоля будет противостоять национальной команде Испании.