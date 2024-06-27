Аршавин высказал мнение о матче плей-офф Австрия - Турция

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о предстоящей встрече между сборными Австрии и Турции в рамках 1/8 финала чемпионата Европы – 2024.

«Шансы всегда есть. У турецкой сборной есть звезды: Гюлер, Чалханоглу. Вратарь иногда проявляет себя с хорошей стороны, а иногда нет. Но мне нравится Австрия», - передает слова Аршавина телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что сборная Австрии пробилась в плей-офф чемпионата Европы с первого места, обойдя Францию. Турция, в свою очередь, финишировала на второй позиции в своем квартете. Матч состоится во вторник, 2 июля.