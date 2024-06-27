Мостовой - о Рангнике: «Мне нефутбольные люди неинтересны»

Экс-футболист московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой высказался о работе главного тренера сборной Австрии Ральфа Рангника.
«В сборной Австрии все футболисты играют в топ-лигах, это не «Локомотив». В футбол играют не тренеры и менеджеры, а футболисты. Рангника в «Локомотиве» я не помню. Мне нефутбольные люди неинтересны», - передает слова Мостового «РБ Спорт».
Напомним, что под руководством Рангника сборная Австрии заняла первое место в группе D чемпионата Европы – 2024 и вышла в плей-офф. В рамках 1/8 финала команда сыграет против сборной Турции.
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