Мостовой - о Рангнике: «Мне нефутбольные люди неинтересны»

«В сборной Австрии все футболисты играют в топ-лигах, это не «Локомотив». В футбол играют не тренеры и менеджеры, а футболисты. Рангника в «Локомотиве» я не помню. Мне нефутбольные люди неинтересны», - передает слова Мостового «РБ Спорт».