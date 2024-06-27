Габелия высказался о выходе Грузии в 1/8 финала Евро

Бывший футболист Отар Габелия поделился эмоциями от выхода сборной Грузии в плей-офф чемпионата Европы – 2024.
«Я очень рад! Только такие эмоции. Впервые сборная Грузии выступает в финальном этапе чемпионата Европы и сразу выходит в плей-офф! Это большая радость», - приводятся слова Габелии на страницах «Чемпионата».
Напомним, что в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 сборная Грузии победила Португалию со счетом 2:0. Благодаря этому успеху подопечные Вилли Саньоля финишировали на третьем месте. В 1/8 финала грузинская команда встретится с Испанией.
Бан пользователя