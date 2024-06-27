Джанашия: «Вся Грузия ликует!»

«Я ликую! И это не только мои эмоции - вся Грузия ликует! Я не знаю… То, что пацаны из сборной натворили, что сделали, это великолепно! Мне все звонят, хотят поздравить. Что творится!» - передает слова Джанашии «Чемпионат».