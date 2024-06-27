Джанашия: «Вся Грузия ликует!»

Экс-нападающий московского «Локомотива» Заза Джанашия высказался о сенсационном выходе сборной Грузии в плей-офф чемпионата Европы – 2024. Команда шагнула в 1/8 финала благодаря победе над Португалией со счетом 2:0.
«Я ликую! И это не только мои эмоции - вся Грузия ликует! Я не знаю… То, что пацаны из сборной натворили, что сделали, это великолепно! Мне все звонят, хотят поздравить. Что творится!» - передает слова Джанашии «Чемпионат».
Сборная Грузии финишировала на третьем месте в своей группе и получила право выступить в плей-офф чемпионата Европы. В рамках 1/8 финала подопечным Вилли Саньоля будет противостоять команда Испании.
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