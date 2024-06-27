Тетрадзе прокомментировал выход Грузии в 1/8 финала Евро

Бывший футболист Омари Тетрадзе высказался о выходе сборной Грузии в плей-офф чемпионата Европы – 2024. Команда сыграет в 1/8 финала против Испании.

«Грузия заслужила выход в 1/8 финала. Грузия с Португалией показала неплохую игру, строго сыграли в обороне и все моменты, которые создали - использовали. Поздравляю с заслуженной победой!» - передает слова Тетрадзе «Чемпионат».

Напомним, что сборная Грузии в третьем туре групповой стадии Евро-2024 сыграла против Португалии и отпраздновала сенсационную победу со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Микаутадзе и Кварацхелия.