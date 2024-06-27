Назван лучший вратарь группового этапа Евро-2024 по количеству сэйвов - это не Нойер и Доннарумма

На чемпионате Европы – 2024 определен лучший вратарь групповой стадии по количеству сэйвов. Как информирует пресс-служба УЕФА, им стал голкипер сборной Грузии Георгий Мамардашвили.

В активе грузинского вратаря 21 сэйв в трех поединках. Он пропустил четыре гола. Второе место в рейтинге занял румын Флорин Ницэ, на счету которого 13 спасений своих владений. Третью строчку разделили Джанлуиджи Доннарумма (Италия), Ангус Ганн (Шотландия), Мартин Дубравка (Словения), Коэн Кастельс (Бельгия) и Барт Вербрюгген (Нидерланды).

Евро-2024 проходит на футбольных полях Германии в период с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале чемпионата Европы – 2020 одолела Англию.