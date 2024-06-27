Арвеладзе шокирован победой Грузии над Португалией на Евро-2024

Экс-футболист тбилисского «Динамо» Арчил Арвеладзе прокомментировал выход сборной Грузии в плей-офф чемпионата Европы – 2024. В заключительном туре групповой стадии команда победила Португалию со счетом 2:0.

«Я в шоке. Клянусь, очень рад, но в шоке. Выиграть такую игру против Португалии - это история. Я очень-очень рад, что грузины смогли. Молодцы! Просто молодцы!» - передает слова Арвеладзе «Чемпионат».

Напомним, что по итогам группового этапа сборная Грузии финишировала на третьем месте в своем квартете. Подопечные Вилли Саньоля пробились в 1/8 финала турнира, где встретятся с командой Испании.