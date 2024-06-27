Хвича одним словом отреагировал на футболку Роналду

Форвард сборной Грузии Хвича Кварацхелия высказался о полученной от Криштиану Роналду футболке после матча групповой стадии чемпионата Европы – 2024 против Португалии.

«Мечта», - оставил сообщение нападающий в социальных сетях.

Напомним, что поединок сборных Грузии и Португалии состоялся 26 июня. Подопечные Вилли Саньоля сенсационно победили команду Роберто Мартинеса со счетом 2:0. Один из голов в составе грузинской команды забил Кварацхелия.

Благодаря этому успеху сборная Грузии вышла в 1/8 финала чемпионата Европы, где померяется силами с национальной командой Испании.