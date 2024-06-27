Кварацхелия высказался перед матчем с Испанией на Евро-2024

«Мы уважительно относимся к этой команде. Грузия провела против них много матчей, а потому хорошо знакома с ними. Испания и Португалия – одни из сильнейших сборных, но мы показали, что можно победить любого. На чемпионате Европы нет легких соперников. Сделаем все возможное, чтобы как лучше выступить», - передает слова форварда пресс-служба УЕФА.