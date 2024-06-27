Тренер Португалии после сенсационного поражения отметил двух игроков сборной Грузии

Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес пообщался с журналистами после матча с Грузией в рамках третьего тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024.
«Если комментировать игру соперника, то можно выделить двух футболистов. Хочу отметить вратаря и Хвичу, который входит в топ-5 лучших дриблеров мира. Они смогли показать высокую интенсивность игры на протяжении всего матча. Тренерский штаб сборной Грузии проделал большую работу», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.
Португалия проиграла Грузии со счетом 0:2. В плей-офф чемпионата Европы подопечные Мартинеса встретятся с национальной командой Словении.
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