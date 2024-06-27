Тренер Португалии после сенсационного поражения отметил двух игроков сборной Грузии

«Если комментировать игру соперника, то можно выделить двух футболистов. Хочу отметить вратаря и Хвичу, который входит в топ-5 лучших дриблеров мира. Они смогли показать высокую интенсивность игры на протяжении всего матча. Тренерский штаб сборной Грузии проделал большую работу», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.