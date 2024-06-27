Тренер Украины раскрыл, что сказал команде после вылета с Евро-2024

Рулевой сборной Украины Сергей Ребров поведал о том, что сказал своим подопечным после вылета с чемпионата Европы – 2024.

«Поблагодарил их за игру, но сказал, что мы не попали в плей-офф из-за результата матча с румынами. У нас очень молодая сборная, я вижу перспективу в будущем. Надо пережить этот день», - передает слова специалиста пресс-служба УАФ.

Напомним, что сборная Украины набрала четыре балла в своей группе. Но из-за плохой разницы мячей подопечные Реброва финишировали на последнем месте и не смогли пробиться в 1/8 финала чемпионата Европы, проходящего на футбольных полях Германии.