Талалаев рассказал, кто создаст трудности сборной Германии на Евро-2024

Экс-наставник подмосковных «Химок» Андрей Талалаев поделился мнением об игре сборной Германии на чемпионате Европы – 2024.
«Команды, которые более организованные и более быстрые в атаке смогут преподнести немцам большие сложности, чем неплохие швейцарцы. Третью игру очень сложно анализировать», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что в заключительном матче групповой стадии сборная Германии сыграла вничью с национальной командой Швейцарии. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Подопечные Юлиана Нагельсманна вышли в плей-офф с первого места, где встретятся с командой Дании.
Бан пользователя