Тренер сборной Чехии Гашек: «Это провал, мы были способны выйти из группы»

Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек прокомментировал неудачу своей команды по итогам группового этапа Евро-2024.

В матче последнего тура чехи уступили сборной Турции, играя в меньшинстве с 20-й минуты (1:2). Решающий гол в компенсированное время забил Дженк Тосун.

«Это провал. Я очень разочарован, поскольку наша команда была способна выйти в 1/8 финала, у нас был необходимый потенциал. Мне жаль ребят, они отдали все силы, бились до последнего. Ключевым фактором неудачи стал матч со сборной Грузии, в котором мы не смогли вырвать победу», – передаёт официальный сайт УЕФА слова Гашека.