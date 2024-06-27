Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 3 7
Швейцария 3 5
Венгрия 3 3
Шотландия 3 1
Группа B
Испания 3 9
Италия 3 4
Хорватия 3 2
Албания 3 1
Группа C
Англия 3 5
Дания 3 3
Словения 3 3
Сербия 3 2
Группа D
Австрия 3 6
Франция 3 5
Нидерланды 3 4
Польша 3 1
Группа E
Румыния 3 4
Бельгия 3 4
Словакия 3 4
Украина 3 4
Группа F
Португалия 3 6
Турция 3 6
Грузия 3 4
Чехия 3 1
Чемпионат Европы по футболу 2024

Мбаппе – восьмой по средней оценке на групповом этапе Евро-2024, Кроос – десятый

27 Июня 2024 • 06:31 Комментировать
Испания
...
Грузия
30.06 22:00

Групповая стадия чемпионата Европы – 2024 подошла к концу. Согласно оценке известного статистического портала WhoScored, лучшим игроком матчей группы стал полузащитник сборной Испании Фабиан Руис – он получил среднюю оценку 8,39. Вторая позиция осталась за Коди Гакпо из Нидерландов (7,80), замкнул тройку лидер сборной Германии Джамал Мусиала (7,77).

Четвёртым в рейтинге и первым среди вратарей стал Георгий Мамардашвили, представляющий сборную Грузии (7,76). Чуть ниже – Унай Симон (Испания, 7,71). Далее следуют Марк Кукурелья (Испания, 7,68), Кевин де Брёйне (Бельгия, 7,60), Килиан Мбаппе (Франция, 7,56), Бернарду Силва (Португалия, 7,46) и Тони Кроос (Германия, 7,45).

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Тони Кроос евро-2024 Бернарду Силва Кевин де Брёйне Килиан Мбаппе Марк Кукурелья Фабиан Руис Унай Симон Георгий Мамардашвили Джамал Мусиала Коди Гакпо ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 27 Июня
06:31
Мбаппе – восьмой по средней оценке на групповом этапе Евро-2024, Кроос – десятый
01:45
Бесплатная ставка и прогноз на матч Испания – Грузия Евро-2024 – 30 июня 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ИСПАНИЯ ГРУЗИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Впервые в истории команда досрочно вышла в плей-офф Евро, не забив ни одного гола сама Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 «Спартак» принял решение по Промесу В Нидерландах отреагировали на информацию о возвращении Промеса в «Спартак» Глава «Реала» Перес принял решение по Лунину Назван самый быстрый игрок Евро-2024: Леау занял четвёртое место, Мбаппе лишь восьмой Суперкомпьютер назвал сборную, которая должна выиграть Евро-2024 Тренер Грузии высказался о Криштиану Роналду Суперкомпьютер оценил шансы Роналду стать чемпионом Евро-2024 Роналду высказался перед матчем с Грузией
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе «Позор»: Губерниев предупредил «Спартак» Месси: Я не такой, как Роналду Пять игроков, из-за которых Португалия разорвала Турцию и выиграла группу
Спортивные новости
Канарейкин высказался о включении Дацюка в Зал славы Терещенко прокомментировал включение Дацюка в Зал хоккейной славы Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании, Хэмилтон - третий Калинская на тай-брейке уступила Пегуле в финале турнира в Берлине Овечкин попал в список игроков НХЛ с самыми неэффективными контрактами Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Июня
07:30 · Чемпионат Европы 2024
Кварацхелия высказался перед матчем с Испанией на Евро-2024
07:24 · Чемпионат Европы 2024
Тренер Португалии после сенсационного поражения отметил двух игроков сборной Грузии
07:17 · Чемпионат Европы 2024
Тренер Украины раскрыл, что сказал команде после вылета с Евро-2024
07:10 · Чемпионат Европы 2024
Талалаев рассказал, кто создаст трудности сборной Германии на Евро-2024
06:40 · Чемпионат Европы 2024
Тренер сборной Чехии Гашек: «Это провал, мы были способны выйти из группы»
06:31 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе – восьмой по средней оценке на групповом этапе Евро-2024, Кроос – десятый
06:13 · Чемпионат Европы 2024
Тренер сборной Грузии Саньоль высказался о встрече с Испанией в 1/8 финала
05:56 · Чемпионат Европы 2024
Де Брёйне оценил шансы сборной Бельгии в матче против Франции
05:07 · Чемпионат Европы 2024
Далот объяснил поражение сборной Португалии от Грузии
04:39 · Чемпионат Европы 2024
Лукаку упустил 6 явных моментов в матчах группы – в два раза больше, чем у ближайшего преследователя
04:27 · Чемпионат Европы 2024
Кварацхелия рассказал о разговоре с Роналду перед матчем
04:17 · Чемпионат Европы 2024
Монтелла: «Сборная Турции давно не выходила из группы, мы очень счастливы»
04:06 · Чемпионат Европы 2024
Тренер сборной Португалии Мартинес поделился ожиданиями от матча 1/8 финала со Словенией
03:50 · Чемпионат Европы 2024
Кварацхелия: «Сейчас я счастливее, чем после чемпионства с «Наполи»
03:41 · Чемпионат Европы 2024
Тренер сборной Грузии Саньоль – о выходе в 1/8 финала: «Трудно это осознать»
Все новости