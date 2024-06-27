Мбаппе – восьмой по средней оценке на групповом этапе Евро-2024, Кроос – десятый

Групповая стадия чемпионата Европы – 2024 подошла к концу. Согласно оценке известного статистического портала WhoScored, лучшим игроком матчей группы стал полузащитник сборной Испании Фабиан Руис – он получил среднюю оценку 8,39. Вторая позиция осталась за Коди Гакпо из Нидерландов (7,80), замкнул тройку лидер сборной Германии Джамал Мусиала (7,77).

Четвёртым в рейтинге и первым среди вратарей стал Георгий Мамардашвили, представляющий сборную Грузии (7,76). Чуть ниже – Унай Симон (Испания, 7,71). Далее следуют Марк Кукурелья (Испания, 7,68), Кевин де Брёйне (Бельгия, 7,60), Килиан Мбаппе (Франция, 7,56), Бернарду Силва (Португалия, 7,46) и Тони Кроос (Германия, 7,45).