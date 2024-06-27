Тренер сборной Грузии Саньоль высказался о встрече с Испанией в 1/8 финала

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль рассказал, чего ждёт от матча со сборной Испании в 1/8 финала Евро-2024.

В поединке заключительного тура группового этапа грузины обыграли сборную Португалии (2:0), благодаря чему впервые в истории пробились в плей-офф турнира. В 1/8 финала команде Саньоля предстоит сыграть с Испанией. Встреча состоится 30 июня.

«Мы мечтали о выходе в 1/8 финала, но не думали, что это возможно. Перед матчем с Португалией мы не изучали возможных соперников в плей-офф – просто принимаем всё как есть.

Вероятно, Испания – лучшая команда всего группового этапа, нас ждёт ещё одно серьёзное испытание. Не знаю, окажется ли оно слишком серьёзным для нас, но мы будем бороться с первых минут, как и в предыдущих играх», – цитирует официальный сайт УЕФА Саньоля.