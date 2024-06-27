Де Брёйне оценил шансы сборной Бельгии в матче против Франции

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне рассказал, что думает о предстоящей встрече с Францией, которая состоится в рамках 1/8 финала Евро-2024.

Команда Доменико Тедеско сыграла вничью со сборной Украины в матче последнего тура групповой стадии (0:0), но этого хватило для выхода в плей-офф со второго места. 1 июля бельгийцы поспорят за путёвку в четвертьфинал со сборной Франции.

«Сейчас нам необходимо восстановиться, чтобы подойти к игре с Францией в лучшем состоянии. Думаю, в этом матче мы будем андердогами, но для победы в турнире нужно обыгрывать любых соперников», – заявил в послематчевом интервью де Брёйне.