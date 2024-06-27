Далот объяснил поражение сборной Португалии от Грузии

Правый защитник сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот поделился мнением о причинах неудачи в матче со сборной Грузии (0:2).

Команда Роберто Мартинеса потерпела поражение в поединке последнего тура группового этапа Евро-2024, пропустив по голу в каждом из таймов. Несмотря на осечку, португальцы финишировали первыми в квартете с шестью набранными очками – в 1/8 финала им предстоит сыграть со Словенией.

«Мы слишком торопились, пытались как можно быстрее довести мяч до чужой трети, из-за чего принимали неправильные решения. Второй пропущенный гол стал потрясением.

Мы знали, что будем страдать от контратак, если не найдём правильный баланс при игре без мяча, – именно так Грузия забила свой первый гол. Нужно извлечь из случившегося уроки и применить полученный опыт в следующем матче», – приводит слова Далота официальный сайт УЕФА.