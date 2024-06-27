Лукаку упустил 6 явных моментов в матчах группы – в два раза больше, чем у ближайшего преследователя

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку так и не отметился голом в поединках группового этапа Евро-2024.

Бельгийцы сыграли в нулевую ничью со сборной Украины в матче последнего тура, а Лукаку вновь упустил явную голевую возможность. По данным SofaScore, в общей сложности Лукаку не смог реализовать шесть очевидных моментов в трёх встречах групповой стадии – самый высокий показатель среди всех игроков турнира.

Ближайшие преследователи 31-летнего форварда – таковых сразу семь – упустили по три явных шанса. В их число попали Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду, Мемфис Депай, Антуан Гризманн, Александар Митрович, Барнабаш Варга и Вилли Орбан.

1 июля Бельгия сыграет в 1/8 финала против сборной Франции.