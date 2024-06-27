Кварацхелия рассказал о разговоре с Роналду перед матчем

Вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия поговорил с Криштиану Роналду перед матчем против Португалии.

Футболист «Наполи» отметился забитым мячом и помог своей команде одержать неожиданную победу (2:0), позволившую выйти в 1/8 финала Евро-2024. После завершения поединка Кварацхелия получил футболку Криштиану Роналду, как и рассчитывал перед началом встречи.

«Мы с Криштиану поговорили перед матчем, он пожелал мне успехов. Никогда бы не подумал, что он подойдёт и поговорит со мной. Вот почему Роналду – выдающаяся личность на поле и за его пределами. Великий игрок и замечательный человек. Удивительно, когда такой футболист подходит к тебе перед матчем. Это помогло нам поверить, что сегодня мы можем чего-то добиться», – заявил Кварацхелия в интервью после победы.