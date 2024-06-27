Монтелла: «Сборная Турции давно не выходила из группы, мы очень счастливы»

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла поделился эмоциями после выхода в 1/8 финала чемпионата Европы.

Турецкая национальная команда вырвала победу над Чехией во встрече последнего тура группового этапа благодаря голу Дженка Тосуна на 94-й минуте (2:1). Турция финишировала второй в квартете и сыграет в 1/8 финала против Австрии.

«Турция давно не выходила из группы [на крупных турнирах], поэтому мы очень счастливы. Нам удалось преодолеть трудности, которые возникли в сегодняшнем матче.

Сейчас мы хотим насладиться победой, но с завтрашнего дня сосредоточимся на следующей игре – хотим продолжить творить историю.

Впереди шесть дней на восстановление. Австрия заняла первое место в очень сложной группе. Это быстрая, подвижная команда, достойная огромного восхищения», – заявил в послематчевом интервью Монтелла.