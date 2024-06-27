Тренер сборной Португалии Мартинес поделился ожиданиями от матча 1/8 финала со Словенией

Рулевой сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал, чего ждёт от предстоящей встречи со Словенией в 1/8 финала Евро-2024.

Португальцы финишировали первыми в квартете F, несмотря на поражение от сборной Грузии в матче заключительного тура группового этапа (0:2). 1 июля команда Мартинеса сыграет с соперниками из Словении в 1/8 финала.

«Лёгких матчей не бывает, и сегодняшняя игра – прекрасное подтверждение. Даже победы не говорят о том, что нам было легко. Мы проводили товарищеский матч со Словенией, но в воскресенье всё будет по-другому. Это сборная, играющая как клуб: у словенцев очень сильная оборона, два отличных нападающих. Нам нужно как следует подготовиться, и сегодняшнее поражение поможет нам в этом с психологической точки зрения», – передаёт пресс-служба УЕФА слова Мартинеса.