Кварацхелия: «Сейчас я счастливее, чем после чемпионства с «Наполи»

Футболист сборной Грузии Хвича Кварацхелия прокомментировал выход команды в плей-офф Евро-2024.

Коллектив Вилли Саньоля одолел в поединке последнего тура группового этапа сборную Португалии (2:0). Начало сенсации положил Кварацхелия, забивший уже на второй минуте встречи. Во втором тайме Жорж Микаутадзе реализовал пенальти и установил на табло итоговый результат.

«Завоевание скудетто с «Наполи» было незабываемым моментом для меня, но сейчас я счастливее, потому что игра за национальную команду вызывает особое чувство гордости. Конечно, чемпионство в Серии А тоже было сбывшейся мечтой, но сегодняшний день – самый счастливый в моей жизни. Трудно выразить словами мои эмоции», – заявил после матча Кварацхелия, которого цитирует официальный сайт УЕФА.