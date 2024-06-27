Тренер сборной Грузии Саньоль – о выходе в 1/8 финала: «Трудно это осознать»

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль высказался о выходе своей команды в плей-офф чемпионата Европы.

Грузинам удалось занять третье место в группе благодаря сенсационной победе над сборной Португалии в поединке последнего тура (2:0).

«Мы сосредоточены на турнире, но сейчас трудно осознать то, что мы сделали – вероятно, это удастся только тогда, когда мы проиграем. У меня нет слов для описания того, как я горжусь командой.

Перед матчем я сказал игрокам, чтобы они показывали свой футбол, при этом сохраняя дисциплину без мяча. Я посоветовал им вспомнить, как они играли в 16-17 лет, и они справили с задачей просто блестяще, превзойдя все ожидания», – приводит слова Саньоля пресс-служба УЕФА.

В 1/8 финала сборная Грузии сыграет против Испании. Матч состоятся 30 июня.