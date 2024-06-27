​Постекоглу: «Грузия сыграла безупречно»

Сборная Грузии пробилась в плей-офф чемпионата Европы, и это случилось в ходе первого же её участия на крупном турнире. Удача улыбнулась в виде победы над фаворитами группы португальцами, которые выиграли предыдущие свои два матча. Наставник лондонского «Тоттенхэма» Анге Постекоглу внимательно следил за ходом матча. Он восхищён тем, как сыграла сборная Грузии.

- Полностью заслужили победу. Хороший футбол и хорошая энергетика. Грузины защищались, когда это было нужно, а их вратарь поймал кураж. Сейчас популярность Мамардашвили будет расти, все будут следить за ним. Грузия прогрессирует и заслуживает это, - цитирует слова Постекоглу BBC Sport.