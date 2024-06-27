32 года тому назад сборная Дании сенсационно стала чемпионом Европы

При этом сборная Дании провела турнир без своей главной звезды, Микаэля Лаудрупа — из-за личного конфликта наставник команды Рихард Мёллер-Нильсен не позвал его на турнир, который для датчан на самом деле был почти домашним.

Датская команда проиграла отборочный турнир сборной Югославии, но буквально за две недели до начала чемпионата, 27 мая 1992 года, против Югославии были введены обширные санкции, сделавшие невозможным участие команды в турнире.

Так неожиданно датчане оказались на турнире, проиграли свой первый матч шведам, затем сыграли по нулям с англичанами и одержали волевую победу над французами, выйдя со второго места в группе.

Мало кто ставил на них в полуфинале против голландцев, но датчане едва не победили в основное время, а затем лучше исполнили серию пенальти — у голландцев не забил легендарный Марко ван Бастен

Один из одиннадцатиметровых ударов Дании реализовал Ким Вильфорт, чья история заслуживает отдельного упоминания. Вильфорт поехал на чемпионат с тяжёлым сердцем — его дочь болела лейкемией и умирала. Несмотря на это, именно она настояла на том, что отец должен сыграть.

После победы в полуфинале 9-летней девочке стало хуже, и Вильфорт уехал к ней. Он вернулся на финал, и забил второй гол в ворота немцев, после которого стало понятно, что чемпионам мира уже не отыграться.

Правда, в процессе гола Вильфорт подыграл себе рукой мяч, но арбитр этого не заметил. Наверное, это было правильно, учитывая ситуацию игрока. Вскоре после финального матча его дочь, к сожалению, умерла. Ну а для сборной Дании этот успех остаётся единственным в истории.

Ровно 32 года тому назад в шведском городе Гётеборг состоялся девятого чемпионата Европы по футболу (последнего, прошедшего с 8-ю командами в финальной части), принесшем сенсационную победу сборной Дании. В финальном матче она обыграла команду Германии, действовавшего на тот момент чемпиона мира.