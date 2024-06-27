​Сборные Турции и Чехии установили антирекорд по карточкам на ЧЕ

Сборные Турции и Чехии выдали настоящее сражение в последнем матче группового раунда чемпионата Европы. Турки выиграли, но далось это им тяжелым трудом - они получили целых одиннадцать жёлтых карточек за всю игру. Всего же в ходе матча были показаны целых восемнадцать жёлтых карточек, а сборная Чехии очень быстро, уже к двадцатой минуте, осталась в численном меньшинстве.

Восемнадцать «горчичников» за матч - это новый, абсолютный антирекорд чемпионата Европы. Причём предыдущее достижение перебито с лихвой, почти в два раза - оно равнялось десяти предупреждениям за матч.