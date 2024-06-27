​Гари Невилл: «Словакия - суровый соперник для Англии»

Бывший защитник английской сборной Гари Невилл уверен в том, что сборная Словакии будет непростым соперником для «львов». Он напомнил о том, как англичане в 2016 году были биты исландцами, тогда чемпионат Европы проходил во Франции.

- Я думаю, что Словакия станет суровым соперником для Англии, я помню, как наша команда проиграла Исландии в 2016 году. Но, все равно, я рад, что мы избежали сборную Нидерландов. Надо быть благодарными и за это, - цитирует слова Гари Невилла BBC Sport.

Напомним, что на прошлом чемпионате Европы сборная Англии дошла до финала, но проиграла там итальянцам.