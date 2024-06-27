​Фонте: «Грузия провела лучший матч жизни»

После двух побед подряд сборная Португалии проиграла в третьем матче команде Грузии. Бывший футболист португальской сборной, участник чемпионата мира 2018 года в России, Жозе Фонте, считает, что сборная Грузии выдала свой лучший матч за всё время существования.

- Никаких оправданий для Португалии, сборная Грузии сыграла фантастически. Они выдали матч своей жизни. Сражались, не жалея себя. За соотечественников разочарован. Ребята, которые не выходили на поле, могли сыграть и показать себя, но не получилось из-за поражения. Но надо двигаться вперёд, - цитирует слова Фонте BBC Sport.