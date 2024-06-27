​Кин уверен - Германия справится с Данией

Бывший полузащитник английских клубов «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед» Рой Кин не сомневается в том, что хозяйка турнира, сборная Германии, одолеет датчан в 1\8 финала чемпионата Европы. По его словам, со сборной Германии вообще будет трудно справиться.

- Я думаю, у Германии будет очень сложно выиграть. Они набрали ход, они хорошо атакуют. У Дании хорошая команда, но она проиграет Германии, не сомневаюсь, - цитирует слова бывшего полузащитника BBC Sport.

Напомним, что действующим чемпионом Европы является сборная Италии, она также пробилась в плей-офф нынешнего чемпионата.