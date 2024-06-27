​Нету: «Должны извлечь уроки из поражения»

После двух побед подряд сборная Португалии проиграла в третьем матче команде Грузии. Португальский вингер Педру Нету считает, что его партнеры по команде должны извлечь ценные уроки из случившегося.

- Мы должны извлечь уроки из того поражения, и главный урок - это то, что нельзя выигрывать всё время в лёгкую. Почти сразу с начала матча мы начали проигрывать, а после второго гола грузины стали действовать ещё компактнее, и нам стало сложнее атаковать, - цитирует слова Нету BBC Sport.

Несмотря на это неожиданное поражение, сборная Португалии всё равно заняла первое место в своей группе.