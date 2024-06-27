Только одна команда выиграла все матчи на групповой стадии Евро-2024

На чемпионате Европы наступил небольшой перерыв, поскольку групповой этап завершился. Футбольным фанатам предстоит провести два дня без футбола, после чего начнётся программа 1/8 финала турнира.

Сборная Португалии в среду вечером проиграла Грузии со счётом 0:2. Впрочем, команде Роберто Мартинеса не стоит слишком огорчаться, ведь ещё до выхода на поле португальцы обеспечили себе первое место в группе F.

Таким образом, только одна команда на групповой стадии Евро-2024 выиграла все три матча. Это сборная Испании. Более того, «красная фурия» ещё и ни разу не пропустила, её результаты – 3:0, 1:0, 1:0.

Определились все пары 1/8 финала Евро-2024