Расписание матчей 1/8 финала Евро-2024

На чемпионате Европы в Германии наступил двухдневный перерыв. Групповой этап завершился, и теперь команды будут готовиться к стадии 1/8 финала. Ниже приводим расписание следующих матчей Евро-2024, указывая московское время.
29 июня, 19:00. Швейцария – Италия;
29 июня, 22:00. Германия – Дания;
30 июня, 19:00. Англия – Словакия;
30 июня, 22:00. Испания – Грузия;
01 июля, 19:00. Франция – Бельгия;
01 июля, 22:00. Португалия – Словения;
02 июля, 19:00. Румыния – Нидерланды;
02 июля, 22:00. Австрия – Турция.
Отметим, что действующим чемпионом Европы является национальная сборная Италии.
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