Расписание матчей 1/8 финала Евро-2024

На чемпионате Европы в Германии наступил двухдневный перерыв. Групповой этап завершился, и теперь команды будут готовиться к стадии 1/8 финала. Ниже приводим расписание следующих матчей Евро-2024, указывая московское время.

29 июня, 19:00. Швейцария – Италия;

29 июня, 22:00. Германия – Дания;

30 июня, 19:00. Англия – Словакия;

30 июня, 22:00. Испания – Грузия;

01 июля, 19:00. Франция – Бельгия;

01 июля, 22:00. Португалия – Словения;

02 июля, 19:00. Румыния – Нидерланды;

02 июля, 22:00. Австрия – Турция.

Отметим, что действующим чемпионом Европы является национальная сборная Италии.

Определились все пары 1/8 финала Евро-2024