​Роберто Мартинес: «Грузия заслужила победу»

После двух побед подряд сборная Португалии проиграла в третьем матче команде Грузии, и наставник Роберто Мартинес не стал скрывать - соперник заслужил победу. Он считает, что его команда не смогла навязать сопернику свою игру:

- Это поражение. Мы медленно стартовали, мы пропустили рано и это требовалось Грузии. Их голкипер, к тому же, провёл удивительный матч. Мы не забивали, а грузины становились всё более уверенными в себе. И заслужили победу, -цитирует слова Мартинеса BBC Sport.

Несмотря на это неожиданное поражение, сборная Португалии всё равно заняла первое место в своей группе.