Определён лучший игрок матча Чехия – Турция

В среду вечером на чемпионате Европы встречались сборные Чехии и Турции. «Лунные звёзды» победили со счётом 2:1 и пробились в 1/8 финала, где сыграют с национальной командой Австрии.

Лучшим игроком матча был признан нападающий сборной Турции Барыш Йылмаз, хоть он и не отметился результативными действиями.

«Он постоянно представлял опасность и выискивал свободное пространство в обороне соперника. Он играл остро, владел мячом, снабжая партнёров передачами», - таков вывод технических наблюдателей УЕФА.

Матч против Австрии в 1/8 финала чемпионата Европы сборная Турции проведёт во вторник, 2 июля.

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