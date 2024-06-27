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Чемпионат Европы по футболу 2024

Кто обрёк Португалию на бесславное фиаско в матче с Грузией

27 Июня 2024 • 00:44 Комментировать
Грузия
2:0
Португалия

Сборная Грузии наглядно продемонстрировала, как нужно себя вести новичкам крупных турниров. Как вести себя к плей-офф. Нужна победа в заключительном матче группового этапа – ты выходишь на поле и одерживаешь её.

2:0 – повержена Португалия. Да, для неё эта игра ничего не значила в турнирном плане, но от этого достижение Грузии не становится менее значимым. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» субъективно обозначило лучших и худших игроков матча Грузия – Португалия.

Статистика матча: владение мячом – 28:72, удары по воротам – 7:22, в створ – 3:5, угловые – 1:11. «Евро-Футбол.Ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

Протокол игры  
Грузия2:0Португалия
(1:0) Кварацхелия Хвича2'  
(2:0) Микаутадзе Жорж57'  
Мамардашвили ГеоргийГвелесиани Георгий 76' (Кверквелия Соломон ( 76') Кашия ГурамЛочошвили Лука 63' (Цитаишвили Георгий ( 63') Какабадзе ОтарДвали ЛашаЧакветадзе Георгий 81' (Меквабишвили Анзор ( 81'  85') Китеишвили ОтарКочорашвили ГеоргийМикаутадзе ЖоржКварацхелия Хвича 81' (Давиташвили Зурико ( 81')
Запасные: Лория ГиоргиЛобжанидзе СабаЗивзивадзе БудуГугешашвили ЛукаШенгелия ЛеванКвеквескири НикаГочолеишвили ГиоргиКвилитая ГеоргийТабидзе ДжемалАлтунашвили СандроСигуа Габриэль
Кошта ДиогуСилва Антониу 66' (Семеду Нелсон ( 66') Данилу ПерейраИнасиу ГонсалуДалот ДиогуПальинья Жоау 46' (Невеш Рубен ( 46'  53') Невеш Жоау 75' (Луис Матеус II ( 75') Нету Педру  44' 75' (Жота Диогу ( 75') Консейсау ФрансишкуРоналду Криштиану  28' 66' (Рамуш Гонсалу ( 66') Фелиш Жоау
Запасные: Фернандеш БрунуСилва БернардуПатрисиу РуйДиаш РубенМендеш НунуСа ЖозеПепе КеплерКанселу ЖоауВитинья II
26 июня. Стадион "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен).

ХВИЧА КВАРАЦХЕЛИЯ – 8,0. Вот теперь красавчик! Лидер атак сборной Грузии, уже на второй минуте показавший, на кого напоролись Криштиану Роналду и компания. Быстрый гол Хвичи – чёткое завершение без лишних фокусов. Потом Кварацхелия уводил свою команду в контратаки, которые не стали результативными, но чувствовалась его уверенность в себе. Точность передач – стопроцентная (правда, всего девять). В чём стоит прибавить, так это в завершении, а то в начале второго тайма, дважды встречая прострелы на позиции центрфорварда, запарывал свои шансы.

ЖОРЖ МИКАУТАДЗЕ – 7,5. А вот профильный центрфорвард и законодатель мод на чемпионате Европы. Забивай в каждом матче – и будешь лучшим бомбардиром турнира. Именно такой посыл даёт Жорж всем своим коллегам. С пенальти отличаться или с игры – какая, в общем, разница? Главное – забивать. При этом не забывает Микаутадзе и дриблингом заниматься (три удачные попытки из шести в матче с Португалией). Голевой пас на Кварацхелию, протащив мяч из центра поля, сделал именно он.

ГЕОРГИЙ МАМАРДАШВИЛИ – 7,5. Спасает, спасает и спасает. Отражает, отражает и отражает. Не столь много сэйвов сделал, как в предыдущей игре с Чехией: сейчас – 5, тогда – 11. Но это не к Мамардашвили вопрос, а к португальцам. Били бы они чаще по его воротам – и Георгий отшвыривал бы эти мячи с большей регулярностью.

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ – 4,0. Может, этому парню было бы лучше остаться на скамейке? Глядишь, тогда входил бы в плей-офф не подвисшим на жёлтой карточке. Роналду бил по воротам трижды, однако не только Марадишвили рушил его бомбардирские планы, но и самоотверженные защитники сборной Грузии, пластавшиеся и там, и здесь.

Совсем плохо было у Криштиану с доставкой мяча до партнёров. Точность передача – 64 процента (4 неточных паса из 11 всего). Не пошла игра у примы – и начались все эти взывания к арбитру, приведшие как раз к жёлтой карточке. В середине второго тайма Роберто Мартинес решил, что хватить мучить главную звезду, и убрал Роналду с поля.

АНТОНИУ СИЛВА – 3,0. Конкретный виновник обоих голов в ворота сборной Португалии. Начал отрицательный перформанс с обрезки в середине поля – дал старт разящей грузинской контратаке. Во втором тайме добавил к своим достижениям со знаком «минус» и привезённый пенальти в ворота Кошты. Неаккуратно сыграл Антониу Силва в своей штрафной площадке и ударил по ноге Лочошвили. Порадоваться Силва может лишь тому, что был заменён в одном слоте с Роналду.

Кирилл Иванцов

Кто лучший/худший игроки матча?
Кварацхелия/Роналду Кварацхелия/Антониу Силва Микаутадзе/Роналду Микаутадзе/Антониу Силва Мамардашвили/Роналду Мамардашвили/Антониу Силва Другие варианты (см. в комментариях)
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