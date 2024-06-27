​Рой Кин: «Сборная Грузии обладает всем»

Сборная Грузии произвела большую сенсацию, пробившись в плей-офф чемпионата Европы, и её успехом восхищается Рой Кин - бывший футболист «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед». Он считает, что у сборной Грузии есть всё для того, чтобы считаться полноценной командой:

- Всё, что нужно для хорошей команды, есть в сборной Грузии. Качественная команда. Если вы хотите сыграть в контратаках, для этого есть соответствующие игроки, классный вечер. Я и раньше говорил, что это неплохая команда, а сейчас вижу прогресс прямо по ходу чемпионата, - цитирует слова Кина BBC Sport.

Сборная Грузии, напомним, обыграла португальцев.