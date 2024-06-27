Все тренеры, работавшие в чемпионате России, вывели сборные в плей-офф Евро-2024

На чемпионате Европы - 2024 завершилась групповая стадия, и 16 сборных получили путёвки в плей-офф турнира. Интересно, что все четыре тренера, которые поехали на Евро с опытом работы в чемпионате России, смогли вывести команды в плей-офф.

Так, в 1/8 финала Евро-2024 как тренеры выступят Мурат Якин (тренировал «Спартак»), Доменико Тедеско (тренировал «Спартак»), Лучано Спаллетти (тренировал «Зенит») и Ральф Рангник (работал менеджером в «Локомотиве»).

Якин тренирует сборную Швейцарии, Тедеско – сборную Бельгии, Спаллетти – сборную Италии, а Рангник – сборную Австрии.

Определились все пары 1/8 финала Евро-2024